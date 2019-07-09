Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Twitter hesabında "Zara, H&M, LC Waikiki ve Polo'nun ürünleri, Ağrı’daki atölyelerde dikiliyor... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün" mesajıyla ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı.

— Savcı Sayan (@SavciSayan) July 6, 2019

TİP Milletvekili Barış Atay, Sayan'ın bu mesajına "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş" şeklinde yanıt verince Twitter'da tartışma başladı. Sayan Atay'a "Yol yapmayalım, fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür" diye yanıt verdi. Twitter kullanıcılarının da tartışmaya katılmasıyla birlikte Barış Atay, "trending topic (TT)" oldu.