Şavşat'ın yeni yeni keşfedilen güzelliği: Rutav Gölü

Çevredeki kaynak ve kar sularıyla beslenen göl, ilkbahar ile sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

6 Şurada Paylaş!









Ziyaretçilerine çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı da sunan Rutav Gölü, sessiz ve sakin ortamıyla şehrin yoğunluğu ve gürültüsünden uzak bir gün geçirmek isteyenlerin beklentisini karşılıyor.