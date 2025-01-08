Savunma Bakanı Yaşar Güler, Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Pistorius'un telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.