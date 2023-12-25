CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te soruları yanıtladı CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin bütçenin kapanışındaki konuşmalarını dinlememe kararına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti, bugün onların grubunun konuşmasını dinleyemedim, tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir." dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclise gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyecekleri yönündeki açıklaması ve "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Öncelikle Anayasa Mahkemesinin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş, kuvvetler ayrılığının dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli, böyle şeylere dikkat eder. Gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim."

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Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin Meclis'te terörle ilgili ortak bildiriye imza atmamasına yönelik eleştirilerinin hatırlatılması ve Manisa'daki şehit cenazesinde yaşananlarla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Manisa'ya birisi gövde gösterisi yapmaya gitmiş" sözünü utanarak ve ürpererek dinlediğini belirtti. Özel, "Ne gövde gösterisi ya, bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutun üstüne koyup, bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş. Sonrasında bindirilmiş kıtalarla, ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Burada buna kim karar versin, cenazeye gitmek mi gövde gösterisi orada 'sövgü' gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Şehit ailesinin da cenazede yaşananlarla ilgili açıklama yaptığını ve protestoları kınadığını belirten Özel, "Özgür Özel bizim de ailemizin evladı dediklerini dile getirdi. Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha söyleyecek bir şey var mı? Şehit ailesi diyor ki 'Yaşananlardan utandık, yaşananları kınıyoruz, 3-5 kişiyi toplamışlar, getirmişler, bağırtıyorlar' diyor. 'Bunun ailemizle ilgisi yok, Özgür Özel bizim ailemizin de evladı' diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim. Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız, marifet mi? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık."