Sayısal Loto sonuçları, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla araştırılıyor. Zira Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından çarşamba ve cumartesi günlerinde yapılıyor. Bu hafta çarşamba günü yani 3 Ekim Sayısal Loto çekilişi ise birazdan gerçekleşecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 EKİM ÇARŞAMBA)

Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim çarşamba günü yani bugün saat saat 21.40'ta Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından yapılacak çekilişin ardından belli olacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşecek olan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim çarşamba haberimizde olacak...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından 29 Eylül Cumartesi 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. 29 Eylül Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 EYLÜL ÇARŞAMBA : 2 - 15 - 18 - 37 - 47 - 48

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve 811 bin liralık ikramiye cumartesi günü (bugün) yapılacak çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 811.148,91 TL 5 bilen kişi sayısı : 47 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.267,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.825 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 91,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 56.165 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,90 TL

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