Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sazan dolması nasıl yapılır? MasterChef sazan dolması tarifi nedir?

        Sazan dolması nasıl yapılır? MasterChef sazan dolması tarifi nedir?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde sazan dolması da yer aldı. Peki, sazan dolması nasıl yapılır? MasterChef sazan dolması tarifi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 23:44 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sazan dolması nasıl yapılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bugün Akdeniz mutfağının lezzetleri yapılıyor. Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri sazan dolması oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Sazan dolması nasıl yapılır? MasterChef sazan dolması tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        SAZAN DOLMASI MALZEMELERİ NELER?

        1 adet 3-4 kg.lık sazan balığı

        2 su bardağı bulgur veya pirinç

        Birer tutam tarçın, nane, karabiber, kırmızıbiber

        1 çay bardağı sıvı yağ

        1,5 su bardağı su

        1 çorba kaşığı salça

        Yarım su bardağı kuş üzümü

        Yarım su bardağı çam fıstığı

        REKLAM

        SAZAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

        Sazan balığının derisi nazikçe soyulur ve sırtındaki yüzgeçler ile kanatlar özenle temizlenir.

        Salça, yağ ve baharatlardan oluşturulan bir sostan hazırlanır ve bu sos balığın içine ve dışına dikkatlice sürülür. Balığın sosla kaplı olması için yaklaşık 15 dakika kadar beklemeye alınır.

        Ayrı bir tencerede yağ iyice kızartılır. Eğer sazan balığından çıkan havyar varsa, bu havyar da yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartılır.

        Daha sonra baharatlar, bulgur veya pirinç, çam fıstığı ve kuşüzümü eklenerek bir süre kavrulur. Ardından su ilave edilir ve karışım demlenmeye bırakılır.

        Hazırlanan bu karışım, sazan balığının içini iyice doldurmak için kullanılır. Balığın açık olan tarafını iğne ve iplik yardımıyla kapatılır.

        Balık, fırında yaklaşık 2 saat boyunca pişirilir. Pişirme süresi, balığın büyüklüğüne ve fırın sıcaklığına göre ayarlanabilir.

        Balığın üzerini maydanoz, limon ve domates gibi taze malzemelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        TBMM'den ortak bildiri
        TBMM'den ortak bildiri
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor