Scarlett Johansson'dan Disney’e dava!

"Gelirim zarara uğratıldı" 0:00 / 0:00

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Marvel Evreni'nde son kez Black Widow (Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkan 36 yaşındaki oyuncu Scarlett Johansson'ın vedası olaylı oldu. Film gösterime girdiği ilk hafta sonunda 218 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, koronavirüs dönemi rekoru kırdı. Ancak Johansson, filmin internette eş zamanlı gösterime girmesi sebebiyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti ve dava açtı.

Dava dosyasına göre filmin bu iki yerde aynı anda yayınlanması, Johansson ve Disney arasında imzalanan sözleşmeyi ihlal etti. Bununla birlikte dosyada Johansson’ın film için alacağı ücretin büyük ölçüde gişe hasılatına dayanacağını kabul ettiği belirtildi. Yani Johansson, filmin Disney+’da yayınlanmasıyla filmin sinemadaki izleyici sayısı azaldığından, alacağı ücretten de oldu.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Johansson, film Disney+’ta yayınlandığı için 50 milyon dolardan fazla geliri elde edemeyecek. Ünlü oyuncunun davasına Disney’den cevap da gecikmedi. Disney, açıklamasında bu davanın hiçbir değerinin olmadığını, davanın koronavirüsün korkunç ve uzun süreli küresel etkisini umursamadığını dile getirdi.

İsmini açıklamayan bir yetkili, "Disney, Bayan Johansson'ın sözleşmesine tamamen uydu ve ayrıca, Premier Access ile Disney+'da Black Widow’un piyasaya sürülmesi, bugüne kadar aldığı 20 milyon doların üzerine ek tazminat kazanma olasılığını önemli ölçüde artırdı." şeklinde konuştu.

Scarlett Johansson’ın avukatı John Berlinski ise yaptığı açıklamada Disney’in Black Widow gibi filmleri hisse fiyatını artırmak ve abone kazanmak için Disney+’ta yayınladığının bir sır olmadığını ifade etti.

Avukat, iddialarını mahkemede kanıtlamayı dört gözle beklediklerini, bu olayın kesinlikle bir Hollywood yeteneğinin Disney’e karşı çıktığı son olay olmayacağını belirtti.