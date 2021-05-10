Scarlett Johansson'dan 'Altın Küre'den çekilme çağrısı

"Sendikamızın gücüne odaklanmalıyız" 0:00 / 0:00

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36 yaşındaki oyuncu Scarlett Johansson, sektördeki çalışanlara birlikte çekilme çağrısı yaparak, HFPA üyeleri tarafından yapılan “cinsiyetçi soru ve açıklamaları”nı kınadı.

Variety dergisine konuşan Johansson, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

'SENDİKAMIZIN GÜCÜNE ODAKLANMALIYIZ'

Ünlü oyuncu, sözlerine, "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi’deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" şeklinde devam etti.

HFPA, bu yılki ödül töreninden önce örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyahi olmadığı ortaya çıktığında ateş altında kalmıştı. Hollywood yayıncıları ve şimdi bazı şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.

Birlik, bu hafta bir reform yapacağını açıkladı ancak sinema endüstrisindeki pek çok kişi, değişikliklerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını ortaya koydu. Birlik, özellikle de değişiklikleri 2022 Altın Küre Ödülleri'nden önce uygulama taahhüdü olmadığından dolayı eleştirildi.