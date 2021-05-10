Scarlett Johansson'dan 'Altın Küre'den çekilme çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyadanScarlett Johansson'dan 'Altın Küre'den çekilme çağrısı - Magazin haberleri
ABONE OL

Scarlett Johansson'dan 'Altın Küre'den çekilme çağrısı

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) savaş açtı. Johansson, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına 'çekilme' çağrısı yaptı

Scarlett Johansson'dan 'Altın Küre'den çekilme çağrısı - Magazin haberleri
"Sendikamızın gücüne odaklanmalıyız"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

36 yaşındaki oyuncu Scarlett Johansson, sektördeki çalışanlara birlikte çekilme çağrısı yaparak, HFPA üyeleri tarafından yapılan “cinsiyetçi soru ve açıklamaları”nı kınadı.

Variety dergisine konuşan Johansson, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

'SENDİKAMIZIN GÜCÜNE ODAKLANMALIYIZ'

Ünlü oyuncu, sözlerine, "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi’deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" şeklinde devam etti.

HFPA, bu yılki ödül töreninden önce örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyahi olmadığı ortaya çıktığında ateş altında kalmıştı. Hollywood yayıncıları ve şimdi bazı şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.

Birlik, bu hafta bir reform yapacağını açıkladı ancak sinema endüstrisindeki pek çok kişi, değişikliklerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını ortaya koydu. Birlik, özellikle de değişiklikleri 2022 Altın Küre Ödülleri'nden önce uygulama taahhüdü olmadığından dolayı eleştirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

John Travolta, 'Anneler Günü'nde Kelly Preston'ı andı - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Seni seviyor ve özlüyoruz"
Tom Cruise'un hayranları seti bastı - Magazin haberleri
DÜNYADANHayranları seti bastı
Ben Affleck'ten Jennifer Garner'a: Yaptığın tüm iyilikler için teşekkürler - Magazin haberleri
DÜNYADANEski eşinin 'Anneler Günü'nü kutladı
Gal Gadot: Beni tehdit etti - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Beni tehdit etti"
Amber Heard cezaevine mi girecek? Johnny Depp davasında yeni gelişme!
DÜNYADANCezaevine girebilir!
Irina Shayk kızı ile gezintide - Magazin haberleri
DÜNYADANAnne-kız gezintide
Kendall Jenner'dan itiraf: Nefes alamıyordum - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Krizler nedeniyle zor günler geçirdim'
Emma Thompson: Ölümden korkmuyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Ölümden korkmuyorum"
Gerard Butler sevgilisi Morgan Brown ile birlikte öğle yemeğinde - Magazin haberleri
DÜNYADANÖnce temizlik sonra öpücük
Ed Sheeran, İngiliz kulübü Ipswich Town'a sponsor oldu
DÜNYADANİngiliz kulübüne sponsor oldu