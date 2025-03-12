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        Haberler Magazin Scarlett Johansson’dan sosyal medya açıklaması: Sosyal medya temel değerlerime aykırı - Magazin haberleri

        Scarlett Johansson’dan sosyal medya açıklaması: Sosyal medya, temel değerlerime aykırı

        Sosyal medya kullanmayan nadir isimlerden biri olan Scarlett Johansson, 'Jurassic World: Rebirth' filmi için verdiği röportajda, sosyal medyaya katılması yönünde büyük bir baskı hissettiğini ancak bunun kendi değerleriyle örtüşmediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:29
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        "Temel değerlerime aykırı"
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        ABD’li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, 2 Temmuz’da vizyona girecek 'Jurassic World: Rebirth' filmi için bir röportaj verdi. Filmle ilgili detaylar paylaşan Johansson, sosyal medya kullanmayan nadir isimlerden biri olarak bu konuya da değindi.

        Jurassic World: Rebirth/ Scarlett Johansson

        "BENİM TEMEL DEĞERLERİME AYKIRI"

        Filmin yapımcılarının kendisini sosyal medyaya katılmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Scarlett Johansson, bu durumla ilgili yaşadığı süreci şöyle anlattı; "Sanıyorum bunu yapmam gerektiğini düşündüm ve terapistimle konuşmaya karar verdim ama sosyal medya hesabı açmak, benim temel değerlerime aykırı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Çünkü beklenti de çok yüksek."

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        ÜZERİMDE BÜYÜK BİR BASKI VAR

        Ünlü oyuncu ayrıca, Universal Pictures’tan aldığı bir e-postayı paylaşarak; "Bana, 'Jurassic World: Rebirth'ün vizyona girmesiyle birlikte Instagram’a katılmayı düşünür müsün?' diye sordular. Sosyal medyaya katılmam için üzerimde büyük bir baskı var" dedi.

        Sosyal medyada aktif olma konusunda kararsız olduğunu dile getiren Scarlett Johansson; "Bunu yaparken kendime sadık kalmanın bir yolu var mı? Yapabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Avalon, Mega, Shutterstock

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