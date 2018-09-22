Schalke 04 - Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi! Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda bulunan ve ilk maçında Porto'yla evinde 1-1 berabere kalan Schalke 04, ezeli rakibi Bayern Münih'i 4. hafta mücadelesinde ağırlayacak.

Lige Domenico Todesco yönetiminde giren Schalke, Bundesliga'nın ilk haftasında Wolfsburg'a 2-1 kaybettikten sonra evidne Hertha Berlin'i konuk etti. Deplasman temsilcisi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Schalke 3. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Mavi-beyazlılar bu mücadeleden de 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve Bundesliga'nın ilk 3 haftasını puansız kapattı!

Sezona Niko Kovac yönetiminde giren Bayern Münih ise Bundesliga'nın ilk 3 haftasını kayıpsız kapattı. İlk haftada Hoffenheim'ı ağırlayan Bavyera devi, sonrasında Stuttgart'ı 3-0, Bayer Leverkusen'i de 3-1'lik skorla geçerek puanını 9'a yükseltti. Hafta içinde Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Bayern Münih, Portekiz devini 2-0'la geçerek bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda 6. galibiyetini elde etti.

7 YILDIR KAYBETMİYORLAR!

Bayern Münih, ezeli rakibi Schalke'ye karşı 2010-11 sezonundan bu yana yenilmedi. Ligde son olarak 4 Aralık 2010'da oynanan maçta 2-0'lık skorla kaybeden Bayern Mühih, sonrasında aynı sezon Almanya Kupası'nda rakibine evinde 1-0'lık skorla yenilmişti. Bayern Münih bu maçtan sonra ezeli rakibine bir daha galibiyet şansı vermedi! Bu karşılaşmadan sonra oynanan 8 maçın 8'ini de kazanan Bayern Mühih, 2014-15 sezonundaki iki maçta da rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bayern sonrasında oynanan ilk 3 karşılaşmayı da kazanırken 2016-17 sezonunda evinde 1-1 berabere kaldı, ardından oynanan üç karşılaşmadan da 9 puanla ayrıldı.

SCHALKE - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 4. haftasında Veltins Arena'da 19:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Daniel Siebert yönetecek. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu maçın Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ