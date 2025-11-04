Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Schmid-Pekintaş Giga Factory" binası yüzde 61 enerji tasarrufuyla LEED Gold Sertifikası aldı - İş-Yaşam Haberleri

        “Schmid-Pekintaş Giga Factory” binası yüzde 61 enerji tasarrufuyla LEED Gold Sertifikası aldı

        Enerji tüketiminde yüzde 61, su tüketiminde yüzde 58 azalma sağlayan, yaklaşık 32.000 m²'lik alana sahip Schmid-Pekintaş Giga Factory binası, LEED Gold Sertifikası aldı

        Giriş: 04.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:30
        "Schmid-Pekintaş Giga Factory" binası LEED Gold Sertifikası aldı
        Pekintaş Holding, Schmid-Pekintaş Giga Factory binası ile, dünyada çevre dostu ve sürdürülebilir yapıların göstergelerinden biri olarak kabul edilen LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

        Pekintaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, sertifika sürecine dair yaptığı değerlendirmede “LEED Gold sertifikamız ile sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum için daha yeşil bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

        Schmid-Pekintaş Giga Factory binasında, doğal ışık kullanımı, yüksek yalıtım performansı, enerji verimli cephe sistemleri, güneş panelleri, düşük VOC’lu malzemeler ve atık ayrıştırma altyapısı gibi uygulamalar bulunuyor. Bina; enerji tüketiminde yüzde 61,6, peyzaj su kullanımında yüzde 58, iç mekân su kullanımında yüzde 42,97 ve karbon salımında yüzde 62,3 azalma sağladı.

