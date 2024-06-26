Sean Penn: Bugün olsa o eşcinsel rolünü oynayamazdım
Sean Penn, Hollywood'da git gide yayılan, heteroseksüel oyuncuların eşcinsel karakterleri canlandırmasına yönelik itiraza dair konuştu. Kendisine ikinci Oscar'ı kazandıran rolü için, "Bugün olsa oynayamazdım" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Sean Penn, kariyer geçmişiyle ilgili ilginç bir çıkış yaptı. 63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda, bugün olsa 2008 yapımı 'Milk' filminde canlandırdığı Harvey Milk rolünü üstlenemeyeceğini söyledi.
Sean Penn, artık oluşturulan baskı nedeniyle eşcinsel karakterleri heteroseksüel oyuncuların canlandıramayacağını söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"MUAZZAM BİR AŞIRILIK ZAMANI"
"Hayır, böyle bir dönemde böyle bir şey olamaz" diyen Sean Penn; “Muazzam bir aşırılık zamanı. Bu, insanın hayal gücüne yönelik ürkek ve sanatsız bir politikadır" şeklinde konuştu.
'Milk' filmi, eşcinsel hakları konusunda idol addedilen Harvey Milk'in yaşamını beyazperdeye aktarıyordu. Filmin geçtiği 1977'de, Harvey Milk San Francisco Şehir Meclisi'ne seçilerek ABD'de eşcinselliğini saklamadan bir devlet kadrosunda üst düzey yöneticiliğe seçilen ilk kişi olmuştur. Zaferi, sadece eşcinsel hakları adına önemli değildi. Politik alanda koalisyonlar peşindeydi. Yaşlı vatandaşlardan sendikalı işçilere kadar herkes için, Harvey Milk bir uğurda savaşmanın anlamını değiştiren, 1978'de ölümüne kadar da tüm ABD'lilerin kahramanı haline gelen biri oldu.
Sean Penn’e ikinci Oscar’ını kazandıran film, aynı zamanda 'En Özgün Senaryo' ödülüne de sahip oldu.
"KİMLERLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU AÇIKLAMAK ZORUNDA MIYIZ"
Öte yandan eşcinsel rollerini heteroseksüel oyuncuların canlandırmaması gerektiği yönünde Hollywood'da yayılan görüşe, daha önce Benedict Cumberbatch da karşı çıkmıştı. The Power of the Dog adlı filminde 1920'lerde yaşayan gizli eşcinsel bir kovboyu canlandırdığı performansıyla büyük beğeni toplayan İngiliz oyuncu, heteroseksüel oyuncuların eşcinsel karakterleri canlandırması üzerine şiddetli tartışmalara şu yorumu yapmıştı: Kimlerle birlikte olduğumuzu herkesin bilmesi gerekli mi? Cinsel geçmişimizdeki tüm mahrem anlarımızı açıklamak zorunda mıyız? Hiç sanmıyorum.
"YÜZLERCE YILLIK EŞİTSİZLİĞİN İNTİKAMINI ALIYORUM"
'It's a Sin' adlı dizisinde eşcinsel erkek karakterleri oynaması için eşcinsel erkekleri oyuncu kadrosuna almasına dair görüşlerini paylaşan senarist Russell T. Davies ise daha önce şunları söylemişti: Yüzlerce yıllık eşitsizliğin intikamını almaya çalışıyorum. Dizide ayrıca eşcinsel kişiler, heteroseksüel rolleri canlandırmaları için cesurca oyuncu kadrosuna da alındı. Bence bu hiç sorun değil çünkü inanın, 8 yaşımızdan itibaren heteroseksüel kişileri ve onlara nasıl uyum sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz.