Kazandığı Oscar'ı Zelenskiy’e hediye etti

Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penne III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti.

Penn, Ukrayna’nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'li aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

BELGESEL ÇEKMEK İÇİN GİTMİŞTİ

2021'den bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki aktör, savaşın başlamasından birkaç gün önce, soluğu Kiev'de almıştı.

Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtilmesinin ardından ayrıca Penn'in cesareti de övülmüştü.

Ağustos ayında ise Penn, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Hollywood Authentic'e verdiği röportajda Penn, "Niyetim Ukrayna'ya geri dönmek. Ama ben aptal değilim, ne sunabileceğimden emin değilim. Geçen sefer Ukrayna'da daha uzun kalmamın tek olası nedeni, elimde tüfek olmasıydı. Geçen gün Brentwood'da bir benzin istasyonundaydım ve tek düşündüğüm Rusya'ya karşı silahlanmaktı" demişti.

2 OSCAR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Hollywood'un ünlü aktivistlerinden biri olan Penn, 2004 yılında 'Mystic River' (Gizemli Nehir) ve 2009'da da 'Milk' filmlerindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.