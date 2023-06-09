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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sean Penn yeni sevgilisiyle sokakta aşka geldi 

Geçtiğimiz yıl Leila George ile evliliğini sonlandıran Sean Penn, Olga Korotyayeva ile yeni bir aşka yelken açtı. Birlikte tatil yapmak için İtalya'ya giden Penn ile Korotyayeva, bir ara romantik anlar yaşadı ve sokakta birbirlerini öpücüklere boğdu

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  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, 2020'de evlendiği meslektaşı Leila George'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Penn, gönlünü oyuncu Olga Korotyayeva'ya kaptırdı.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    Sean Penn, yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile tatil yapma için İtalya'ya gitti.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    İtalya sokaklarında el ele dolaşırken görüntülenen Sean Penn ve Olga Korotyayeva, bir ara romantik anlar yaşadı.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    Sean Penn ve Olga Korotyayeva, etraftaki insanlara aldırış etmeden birbirlerini öpücüklere boğdu. O anlar, objektiflere böyle yansıdı.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI

    'Benim Adım Sam', 'Gizemli Nehir' ve 'Ölüm Yolunda' adlı birçok projede rol alan Sean Penn, ilk evliliğini 1985-1989 yılları arasında Madonna ile yapmıştı.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Ardından 1996 ile 2020 seneleri arasında oyuncu Robin Wright ile nikâh masasına oturan Penn'in bu birliktelikten Dylan Frances ve Hopper Jack adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Sean Penn yeni sevgilisi Olga Korotyayeva ile İtalya sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

    CHARLIZE THERON İLE AŞK YAŞADI

    Sean Penn, bir dönem de oyuncu Charlize Theron ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. 2013'te bir film setinde tanışan Penn, ardından bu karşılaşmayı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı. Bir süre ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren ikili, 2015'te yollarını ayırma kararı almıştı.

    Fotoğraflar: Bacgrid UK, Shutterstock, AP, Reuters

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