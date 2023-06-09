CHARLIZE THERON İLE AŞK YAŞADI

Sean Penn, bir dönem de oyuncu Charlize Theron ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. 2013'te bir film setinde tanışan Penn, ardından bu karşılaşmayı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı. Bir süre ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren ikili, 2015'te yollarını ayırma kararı almıştı.

Fotoğraflar: Bacgrid UK, Shutterstock, AP, Reuters