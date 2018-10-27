Seattle Sounders - San Jose Earthquakes maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 28 Ekim 2018 Pazar günü San Jose Earthquakes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. Seattle Sounders 56 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 21 puanda ve 23. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. San Jose Earthquakes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 549. İddaa'da Seattle Sounders kazanır 1.05, berabere biter 6.00, San Jose Earthquakes kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.
Seattle Sounders önceki hafta Colorado Rapids mücadelesinde 3-0 kazandı.
San Jose Earthquakes ise Minnesota Stars maçında 3-2 kazandı.
Seattle Sounders, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Seattle Sounders, kendi sahasında 31 gol attı, 14 gol yedi.
San Jose Earthquakes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Jose Earthquakes, 21 gol atarken 30 gol yedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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