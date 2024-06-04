Sebastian Szymanski'den Mourinho ve transfer sözleri!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncularından Sebastian Szymanski, EURO2024 öncesi Polonya Milli Takım kampında sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
"99 PUAN ALDIK, ŞAMPİYON OLAMADIK!"
Kaçan şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Polonyalı yıldız "Bu sezon başarılı sayılabilir ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık fakat, şampiyonluğu kazanamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.
"FENERBAÇE'YE GELECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini beklemediğini söyleyen Szymanski, "O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir." ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın Türkiye'de iz bırakacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu "Jose Mourinho'nun Türk futboluna uyum sağlayacağını ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Orada çok fazla tutku var; o bunu seviyor. İşbirliğimizin iyi olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
"Geleceğimle ilgili şu an bir şey söyleyemem. Eğer Fenerbahçe'de kalıp Mourinho ile çalışırsam kesinlikle bir şey kaybetmem. Şu anda mutluyum ve milli takıma odaklanıyorum."