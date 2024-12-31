Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şebnem Dönmez, sevgilisini paylaştı - Magazin haberleri

        Şebnem Dönmez, sevgilisini paylaştı

        "10 yıldır bekardım, bir standardım vardı, biri onu kırdı" diyerek dikkat çeken Şebnem Dönmez, sevgilisi Mehmet Yaygın ile olduğu bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 23:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Dönmez; "Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

        Şebnem Dönmez, bu kez yeni yıl coşkusunu sevgilisi Mehmet Yaygın ile paylaştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin kendisini öptüğü bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerine aşk dolu bir yeni yıl mesajı verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış