DOMATES SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mümkün olduğunca plastik kaplarda satılan domatesleri tercih etmeyin. Çünkü bu ambalajlarda domateslerin tazeliğini kontrol edemezsiniz ve farklı olgunluk derecelerindeki domatesler aynı kaba konabilir.

Yüzeyi pürüzsüz ve sıkı olmalı, elinize aldığınızda tutarlı bir ağırlık hissettirmelidir. Olgun domates, olgunlaşmamış olana göre neredeyse iki kat daha ağırdır. Kokladığınızda domates kokusu gelmiyorsa henüz olgunlaşmamıştır. Özellikle sap kısmından domates kokusu almanız gerekir.