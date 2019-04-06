İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne oldu? Tüm Türkiye Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu İstanbul seçim sonuçlarında galip gelecek merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından YSK ve AA CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığını duyurdu. Bunun üzerine AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK önce 7 daha sonra 25 ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Peki, İstanbul seçim sonuçlarında oy farkı ne kadar? İstanbul'da kim kazandı, kim önde? İşte, İstanbul seçim sonuçları...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

İstanbul seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 4.171.118 oy alarak yüzde 48,80 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım ise 4.149.656 oy alarak yüzde 48,55 oy oranına ulaşmış durumda.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

31 Mart Yerel seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre, İstanbul'da en fazla oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, son rakamları açıkladı. İmamoğlu, geçersiz oyların yüzde 57.7'sinin sayıldığını, buna göre farkın kendi lehine 17 bin 719 olduğunu ifade etti.

CHP'li İmamoğlu rakamları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Buna göre, İmamoğlu'nun 4 milyon 171 bin 491, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 153 bin 773 oyu var. Bu rakamlara göre iki aday arasındaki fark 17 bin 719 oldu.

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2019

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan itirazlar ve oy sayımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu lehine oy farkının 17 bin 919 olduğunu açıklayan Öztrak, "Sisteme göre farkın kapanmayacağı ortada" dedi.

Öztrak, milletin sandıkta Ankara'da `Mansur Yavaş´, İstanbul'da da `Ekrem İmamoğlu´ dediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

''İstanbul'da saat 12.30 itibarıyla elimizdeki, yani bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda, yani yüzde 49'unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre ise Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkıyla öndedir. Kalan sandık sayısı da mevcut sayımda ortaya çıkan eğilimlerde sistemli bir hata olmadığı ve normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir. Biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz, müdahale olmazsa sonucundan da bu sonucun değişmeyeceğinden de eminiz. Ama bu işin bir hak arama sürecinin farklı maksatlarla istismar edilmesine ve hukuksuzluğa dönüştürüldüğünü, millet iradesine kurulan kumpasın parçası haline getirilmek istendiğini de görüyoruz. Bu nedenle hukuka aykırı yeniden sayım sürecinde çok dikkatli olmak zorundayız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM AÇIKLAMASI

Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK var. YSK mahkeme sürecini adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Sağolsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman ben İstanbul'da milletvekili seçilmiştim. O zaman benim milletvekilliğim alındı. Oranın verdiği karar nihai bir karardır. Daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. İlçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz süresini çalıştırıyor. İl seçim kurullarına da yapılıyor müracaat.

Her partinin de skalalarını çalıştırma süreci var. İlde de alınan neticeler bizim çalışmalarımızla örtüşmüyorsa nihai merci YSK'dır. Sonra da YSK hakkımız var. Bu bir hak gaspı değildir. Şu anda da İstanbul'da, Ankara'da, Yalova'da yapılan da budur. Şimdi benim elimde şu var; muhalefet bir şeyler söylüyor. Biz Türkiye genelinde büyükşehirlerde 30'un 15'ini biz aldık. Bunun yanında MHP 1 tanesini aldı, Cumhur İttifakı ise geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir diğerine bakarsak, Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy yüzde 53,3'tür.

Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Aramızda böyle bir fark var.

YSK'DAN SEÇİM AÇIKLAMA

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Seçimlerin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargı görevi başladı. 11 yüksek mahkeme üyesi şikayetlerle ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin temsilcileri tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Kurula kendi görüşlerini bildirerek katkı veriyor. Önüne gelen dosyaları sonuçlandırıyor. Süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler herhangi bir açıklama yapmazlar. Yargı sürecinden önce bilgi verdiğim halde, şu anda herhangi bir açıklama yapmayacağım. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim, şimdi de vermeyeceğim. Yargı sürecine aykırı olur."