Seçim sonuçları 2019 milyonlarca insanlar tarafından bekleniyor. Türkiye'nin gündeminde yerel seçimler var. İl il seçim sonuçlarını canlı (anlık) olarak sizlere aktaraıyoruz. Haberturk.com ve Habertürk TV aracılığıyla grafikli ve analizli seçim sonuçları anlık olarak güncellenmekte. İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

31 Mart yerel seçimleri sonrasında bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek katılımla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarımızın şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimizi, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum.

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