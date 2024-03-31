Milyonlar bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Belediye başkanlığı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimi kapsamında oy kullanılıyor. Seçmenler, şimdiden, seçim sonuçları ile oy sayım saatine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 31 Mart 2024 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ