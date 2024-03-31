Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 seçim sonuçları için oy sayımı kaçta bitiyor?
Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Yerel Seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen belediye başkanları başta olmak üzere yeni yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullanıyor. 17:00'a kadar sürecek olan oy verme işleminin ardından ise seçim sonuçları için oy sayımına geçilecek. İşte, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarının açıklanacağı saat...
Milyonlar bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Belediye başkanlığı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimi kapsamında oy kullanılıyor. Seçmenler, şimdiden, seçim sonuçları ile oy sayım saatine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 31 Mart 2024 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlanacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından 2024 Yerel Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2024 YEREL SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu 31 Mart Yerel Seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Mührün oy kullanma yerinin dışında zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.
Seçmenlerin oy kullanılırken sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu kullanması gerekmektedir.
Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
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