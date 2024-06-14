Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kimler?
Seçkin Tetikçiler filmi 14 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Ranulph Fiennes , Matt Sherring tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Gary Mckendry oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Seçkin Tetikçiler filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Seçkin Tetikçiler filmi hakkında tüm merak edilenler...
Seçkin Tetikçiler filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Jason Statham ve Robert De Niro gibi usta oyuncuların yer aldığı film, 2011 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Seçkin Tetikçiler filminin konusu ve oyuncuları...
SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.
SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Gary McKendry’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Seçkin Tetikçiler”, 14 Haziran akşamı Show TV’de!