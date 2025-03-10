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        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri yattı mı Mart 2025? SED ödemeleri ne kadar oldu, SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        SED ödemeleri yattı mı? 2025 Mart ayı SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından binlerce haneye verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi bu ay için de bekleniyor. Geçtiğimiz ay, destekten yararlananlara toplamda 1 milyar 208 milyon lira ödeme yapıldığı açıklanmıştı. Peki, 2025 Mart SED ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:54
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        Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla verilen destek ödemesi, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı?

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        2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

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        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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