Seda Akgül'den Phuket'te dans şov

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken sunucu Seda Akgül bir süredir Phuket’tePhuket’te bulunuyor.

Ünlü sunucu dün yaptığı bir paylaşımda Bülent Ersoy’un “Ümit Hırsızı” şarkısında dans ettiği o anları paylaştı.