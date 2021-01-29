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Seda Bakan'dan 'Shakira' dansı

Oyuncu Seda Bakan, Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı. Bakan, esprili gönderisine, "Yerler kaymıyor yalnız" notunu düştü

Seda Bakan'dan 'Shakira' dansı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz sene kızı Leyla'yı kucağına alarak anne olan oyuncu Seda Bakan, karantina sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan Bakan, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

35 yaşındaki Seda Bakan, Shakira'nın 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu yayınladı.

Ünlü oyuncunun, "Yerler kaymıyor yalnız" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden beğeni topladı.

"AÇILIŞI PAZARLA YAPTIK"

Seda Bakan, koronavirüsü atlatmasının ardından soluğu kızı Leyla ile birlikte pazarda almıştı. Alışveriş yapan oyuncu, o anları "Açılışı pazarla yaptık" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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