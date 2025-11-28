SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de Seda Bakan, hayat verdiği 'Aydan' karakteriyle ekrana dönüyor. Bakan, rolünü ve diziyi ilk kez anlattı.

Dizide; 'Aydan', eşi 'Tarık'ın (Celil Nalçakan) gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrendikten sonra arkasına bakmadan evi terk ediyor. Kuaförlük mesleğine tutunduğu yeni hayatının ilk gününde tatlı bir sürprizle tanıştığı 'Emir' (Uğur Güneş), 'Aydan' için beklenmedik olayların fitilini ateşliyor.

2 Aralık Salı günü ekrana gelecek dizi için heyecanlı olduğunu söyleyen Seda Bakan, rolünü şöyle anlattı; "Aydan karakteri kuaförlük mesleğini çok iyi yapmış ve kendi gibi kuaför olan 'Tarık’ ile aile kurmuş ama işinden aile kurduktan sonra uzak kalmayı tercih etmemiş, tercih ettirilmiş bir karakter" dedi.

Seda Bakan, 'Aydan'a nasıl hazırladığını ise şu şekilde anlattı; "Normal hayatımda da saça makyaja çok meraklıyım, kendimi fazla süslemem ama kızlarımın saçlarını yapmaya çok meraklıyım. Değişik sitelerden saç modelleri bulup uygulamaya çalışırım. Tabii ki çocuk saçı yapmak ile yetişkin saçlarını taramak çok farklı. Bu işe hazırlandığımdan beri kuaföre gittiğimde insanların ellerine, tutuşlarına bakıyorum. Sette kuaför arkadaşlarımdan teknikler öğrenmeye çalışıyorum."