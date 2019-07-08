Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Tanıştığım kişiden önce T.C. kimlik numarası istiyorum. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki..." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

2. Sayfa programının haberine göre, Sayan önceki akşam gazetecilerin, "Son konuşmanızda TC kimlik numarası isterim sözünüz çok konuşuldu... Bu sözünüz tüm erkekler için mi? Yoksa Türk erkekleri için mi geçerli?" sorusuna, "Yabancı Erkekle ne işim olur, yerli malı yurdun malı" yanıtını verdi.