Bayram'da Bodrum'da sahne alacak olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Bir mekanın iskelesinden arkadaşı ile beraber bota binen şarkıcı, gazetecilerin bayramını kutladı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, yanaşan bota bineceği sırada dengesini kaybeden Sayan, düşme tehlikesi atlattı.
Arkadaşına tutunan şarkıcının korkusu ise gözlerinden okundu. Hemen toparlanan Sayan, bottaki yerine kuruldu.
Ayaklarını uzatan kadırgalı, son sürat giden botta ellerini de açarak kendisini adeta akşam güneşine bıraktı.
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