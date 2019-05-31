Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Seda Sayan, muhabirlerin "Yeni tekli çalışmanız çıkıyor. Sahibi olduğunuz dükkanın tam karşısında reklamınız var. Gördünüz mü?" sorusuna "Sözü ve müziği Lara'ya ait şarkımız çıkıyor. Bu yazı sallayacağız Allah'ın izniyle. Birçok yerde olduğu gibi buraya da reklamımızı koyduk. Vallahi burada oturup, kendi reklamına bakmak güzel oldu. Hoş bir şeymiş" dedi.

15 YIL SONRA BODRUM'DA

Yaklaşık 15 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacağını söyleyen Seda Sayan, "Sahneleri özledim. Bundan sonra daha çok beni sahnelerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.