Seda Sayan'ı kimse durduramıyor! Bakın bu kez neresine estetik yaptırdı!

Seda Sayan'ı kimse durduramıyor! Bakın bu kez neresine estetik yaptırdı!

Geçtiğimiz sene kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi. Doktoruna koşan Sayan'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

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Seda Sayan, dekoltesindeki ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için bir kez daha estetik yaptırdı. Alt yüz ve boyun estetiği olan ünlü isim, tatil sonrası tekrar doktorunun kapısını çaldı.