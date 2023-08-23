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        Haberler Magazin Seda Sayan'ı kimse durduramıyor! Bakın bu kez neresine estetik yaptırdı!

        Seda Sayan'ı kimse durduramıyor! Bakın bu kez neresine estetik yaptırdı!

        Geçtiğimiz sene kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiriyor. 60 yaşındaki Sayan, yine estetik dokunuş için doktoruna koştu. O anlar gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:25
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        Geçtiğimiz sene kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi. Doktoruna koşan Sayan'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

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        1962 doğumlu olan Seda Sayan, aşk hayatının dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

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        Seda Sayan, dekoltesindeki ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için bir kez daha estetik yaptırdı. Alt yüz ve boyun estetiği olan ünlü isim, tatil sonrası tekrar doktorunun kapısını çaldı.

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        'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmış ve bir süre gündemde oldukça konuşulmuştu. Ünlü ismin bir dönem bacakları için "Barbie bebek" uygulaması yaptırdığı da biliniyor.

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        İşte Seda Sayan'ın o anları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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