Seda Sayan dua istedi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

HABERTURK.COM

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, geçtiğimiz akşam kaza geçirdi. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, takipçilerinden eniştesi için dua istedi.

"SADECE DUA İSTİYORUZ"

58 yaşındaki şarkıcı, "Allah'ım mucizeni versin, melek kalpli adam... Sevenlerinden sadece dua istiyoruz" mesajını yayınladı.

"BENİ BIRAKMAYACAK"

Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız da eşi için Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, "Hayat arkadaşım, her şeyim Coşkun için hepinizden dua bekliyoruz. Beni bırakmayacak inanıyorum..." ifadelerini kullandı.