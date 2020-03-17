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Seda Sayan: Sokağa çıkma yasağı gelmeli

Şarkıcı Seda Sayan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. "Sokağa çıkma yasağı gelmeli" diyen Sayan, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değil" ifadelerini kullandı

Seda Sayan
HABERTURK.COM

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler de alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMELİ"

Şarkıcı Seda Sayan da sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Sokağa çıkma yasağı gelmeli" diyen Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz vb. tüm ödemeler dondurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı... Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli...

"KORONAVİRÜS ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL"

Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola, tek yumruk olup, tedbirlerimizi alıp, bunun da üstesinde geleceğiz Allah'ın izniyle... Evde kal... Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değil.

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