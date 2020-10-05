Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcılıklarına 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz atandı.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Mayıs ayı sonunda 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerinin atanması sonrasında, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle ise üst düzey yönetici atamaları gerçekleştirildi. SEDDK’dan yapılan açıklamada, Kurumda başkan yardımcılıklarına Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz atandı. Sektörün yakından tanıdığı Mete Güler, Mahir Çipil ve Uluç İçöz, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle görevlerine başladılar.

METE GÜLER KİMDİR?

Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Mete Güler, yüksek lisans derecesini ise 2016 yılında Illinois Üniversitesi Ekonomi programından aldı. Güler, 2003 - 2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında çalıştı. 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulundaki mesleki hayatına başladı. Sigorta Denetleme Kurulunda sırasıyla Sigorta Denetleme Uzmanı, Grup Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Kurul Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Mete Güler, 2019 yılından bu yana Doğal Afet Sigortaları Kurumunda (DASK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2018 yılından itibaren de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde (SBM) Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Mete Güler, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.



MAHİR ÇİPİL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve iş idaresi yüksek lisansı (MBA) eğitimini ABD'de Cornell University ve İngiltere’de London Business School’da yapan Mahir Çipil; kariyerine 2000 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda başladı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Çipil, Müsteşarlık’ta sigorta şirketlerinin regülasyon işlemleri, mevzuat düzenlemeleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile Sigorta Bilgi Merkezi yapılarının kurulması ve stratejik planlama başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yönetiminde yer aldı. 2010 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik şirketlerinde Strateji ve Proje Yönetimi'nden sorumlu yönetici olarak özel sektöre geçen Çipil; burada hasar, teknik ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılması gibi değişim yönetimi projelerinden sorumlu oldu. 2013 yılında Proje Yönetimi ve Organizasyon Direktörü olarak Zurich Sigorta'ya katılan Mahir Çipil, bankasürans entegrasyonu ve stratejik satın alma projelerinde yer aldıktan sonra bu görevine ilaveten Haziran 2013 itibariyle Pazarlama Direktörlüğü görevine ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı. 2015 yılından itibaren ise pazarlama sorumluluklarına ilave olarak Hasar Direktörü olarak tüm hasar fonksiyonlarından sorumlu oldu. 2016 yılında Ray Sigorta’ya geçen Mahir Çipil, burada direkt ve dijital satış, satış koordinasyon, dağıtım kanallarının operasyonu, çağrı merkezleri, müşteri memnuniyeti, iç iletişim, kurumsal iletişim, ürün, pazarlama, dijital kanallar gibi farklı fonksiyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı.Bugüne kadar çeşitli üniversitelerde ve kuruluşlarda sigortacılık, risk yönetimi, pazarlama, dijital dönüşüm, satış ve proje yönetimi gibi konularda eğitimler veren ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak proje yönetimi yüksek lisans dersleri veren Çipil'in dördü akademik olmak üzere sekiz kitabı bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Mahir Çipil, çok iyi derece İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca ve İtalyanca biliyor.

ULUÇ İÇÖZ KİMDİR?

1996 yılında profesyonel kariyerine başlayan Uluç İçöz, 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında ABD'de Georgia State Üniversitesi Risk Yönetimi ve Sigortacılık Bölümünde Yüksek Lisans Derecesini 2003 yılında “Yılın Öğrencisi” seçilerek tamamlayan İçöz, sigortacılık ve özel emeklilik alanında hem ulusal hem uluslararası alanda birçok önemli görev üstlenmiştir.Uluç İçöz, 1997-2019 yılları arasındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı kariyeri süresi içerisinde, 2007-2017 yılları arasında OECD Sigortacılık ve Özel Emeklilik Komitesi İcra Kurulu Üyeliğinde bulunmuş, 2010-2017 yılları arasında ise IOPS (International Organisation for Pension Supervisors) Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye'yi temsil etmiştir. Aynı zamanda, 2006-2008 ve 2010-2017 yılları arasında Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca, 2012-2013 yılında "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısına Geçiş" ve 2016-2017 yılında "Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Sistemine Geçiş" reformlarının altyapısını hazırlayan ve reformları yürüten ekibin liderliğini üstlenmiştir.İçöz’ün sigortacılık ve özel emeklilik alanında Ulusal ve Uluslararası İstatistik Kongrelerinde sunulan çeşitli makaleleri ve yurt dışında yayımlanan kitaplarda bölüm bazında katkıları bulunmaktadır. İçöz, Ağustos 2019 - Eylül 2020 döneminde Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan USHAŞ'ta (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Sigortacılık ve Dış Ticaretten sorumlu Direktör olarak görev yapmış ve yerli ve milli solunum cihazımızın yurt dışında birçok ülkeye satışına ilişkin süreçlerin yönetimini gerçekleştirmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Uluç İçöz çok iyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca ve Fransızca bilmektedir.