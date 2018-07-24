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Posta'nın haberine göre, Kıvanç Kasabalı ile Can adlı bir oğulları olan Sedef Avcı, "Birbirimizin hayatını engellemiyoruz. Bu nedenle ilişkimiz hiç eskimiyor, heyecanımız bitmiyor. Kıvanç karşıma çıkmasaydı evliliği düşünmezdim" dedi.