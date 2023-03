Bölgede yaptıkları çalışmalarda büyük hayat dersleri aldıklarına işaret eden Akkor, şunları söylemişti:



"Bunları ilerleyen dönemde bir zaman belki oturur anlatırız ama şöyle düşününce çok geniş alanlarımız var, her şeyimiz var ama öyle değil. her şeye sahibiz ama hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Buradaki hayat ise çok ince, çok naif. Ben 27 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Anadolu dünyanın hiçbiri yerine benzemez. Ne insanı, ne kültürü, ne bu gibi kötü durumlarda kenetlenmesi, bir olması dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Her zaman söylüyorum Anadolu dünyanın biricik yeri. Anadolu insanı da dünyanın biricik insanı. İnşallah bu zor günleri de hep beraber atlatacağız."



Ömür Akkor, Elbistan'da depremzedelerle birlikte olmaya devam edecekleri dile getirmişti.