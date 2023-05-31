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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sefa isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEFA ADININ ANLAMI NEDİR?

Sefa ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sefa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sefa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

SEFA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sefa ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. Eğlence, neşe, zevk. Saflık, berraklık. Bir kimsenin, kendisini, “Safâ geldiniz” diye karşılayan birine verdiği, “Hoş bulduk” anlamında cevap sözü.

SEFA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sefa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sefa adını koymak caizdir.

SEFA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sefa ismini kullanan 51.828 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sefa ismini kullanan 7.176 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sefa ismini kullanan 5.143 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sefa ismini kullanan 1.554 kişi bulunmaktadır.

SEFA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Sefa ismindekiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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