Bölgede yapılan değerlendirmelere göre depremin en az 10 (X) şiddetinde hissedildiğini, diğer parametrelerle birlikte değerlendirildiğinde ise 7,7 büyüklüğündeki, Pazarcık merkezli ilk depremin 11 (XI) şiddetinde yıkıma neden olduğunun anlaşıldığını ifade eden Sözbilir, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden çok zaman geçti. Üç ayı doldurmak üzereyiz. Burada bütün dünyada depremin büyüklüğüyle ilgili farklı görüşler oluştu, 7,7-7,8 bir de depremin şiddeti var. Depremin şiddeti aslında depremin yıkım derecesini anlatan bir değer. Roma rakamıyla 1 ile 12 arasında değişir. Yaptığımız çalışmalara göre, özellikle demir yolu raylarının bükülmesi en az 10 şiddetini anlatan bir değerdir. Bununla ilgili farklı parametreleri de eklediğimizde aslında bizim yaşanan büyük depremin şiddet derecesi 11 olarak kayıtlara geçti. Zaten maksimum şiddet 12. 12 artık taş üstünden taş kalmayan anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla oraya 1 derece kalmıştı. Bu yıkımın derecesi tabi çok çok yüksekti."