Sefirin Kızı 40. son bölümünde; Kahraman’la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi’yi dışarıda değil kendini en güçlü hissettiği yer olan konakta yenecektir. Ancak Mavi’nin daha önce Sancar’ın hayatına giren hiçbir kadına benzemediğini anlaması çok da uzun sürmez. Peki Sefirin Kızı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 40. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in babasıyla ilgili kaygıları artarken Mavi ile beklenmedik tanışmaları ikisinin kalbinde de başka yerlere dokunur. Melek’in küçücük bir bakışı bile Mavi’nin içinde depremler yaratmaya yeter.

Elvan’ın yeni dükkan telaşı devam ederken komşusu Bora ile Mavi’nin yolları da tekrar kesişir. Mavi sürpriz bir karar alırken Bora da Mavi’nin yüreğini acıtan derdini Elvan’dan öğrenir. Elvan ise kendini, Bora’yı merak etmekten alamaz.

Evladını kaybetse de hala bir anne olan Mavi, aslında Melek’in acısını da ilk gören olur. Kendi acısına rağmen Sancar’a Melek konusunda destek olmaya çalışır. Ne var ki babasını asla paylaşmak istemeyen Melek, çocuk kalbinin çektiği acıyla kendisini tehlikeli bir yola sürükleyecektir.