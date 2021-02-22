ENGİN AKYÜREK (SANCAR EFEOĞLU) KİMDİR?

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.