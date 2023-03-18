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Sefo ile Melisa Döngel arasındaki aşk oyunu sürüyor

Sefo ile Melisa Döngel, aşk yaşayıp yaşamadıkları konusunda gizemli olma oyununu sürdürüyor. Bir kaç gün önce bu konudaki sorulara "Gündemimiz şu an farklı, sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar, konuşulacak şeyler değil" şeklinde cevap veren Döngel'in gündemi bir hayli çabuk değişti. Melisa Döngel, Sefo'nun konserinde doyasıya eğlendi

Sefo ile Melisa Döngel arasındaki aşk oyunu sürüyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Sefo ile oyuncu Melisa Döngel arasındaki aşk oyunu devam ediyor. 'Oyunu' diyoruz... Çünkü bu konuda net bir açıklama yapmak yerine cümle oyunlarıyla kendilerini sözüm ona gizemli hale getiriyorlar.

Bunun ilk örneğini geçtiğimiz günlerde Melisa Döngel gözler önüne serdi. Kendisine yöneltilen aşk sorusuna "Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, iyi geceler. Gündemimiz şu an farklı, sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar konuşulacak şeyler değil" sözleriyle cevap veren Döngel'in gündemi ne hikmetse çabuk değişti.

Sefo'nun konserinde doyasıya eğlenen Melisa Döngel "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti. Sefo ise Melisa Döngel ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönündeki sorulara “Aşk hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek birlikte olup olmadıkları konusunun gizemli kalması yönündeki tavrını sürdürdü.

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