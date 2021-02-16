Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, gündemin merak edilen isimleri arasında yer aldı. Peki, Seher Dilovan kimdir? Seher Dilovan kaç yaşında ve nereli?

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.

ALBÜMLERİ

Ayvacı (1992)

Vur Eller Oynasın (1994)

Seher Yeli (1995)

Sabret Gönül (1996)

Türkülerle Yeniden (1997)

Seni Bulana Kadar (2002)

Cemre (2005)

Yıkılası Karlı Dağlar (2008)

Gülümse (2011)[2]

Seher Vakti (2014)

Seyyah (2017)