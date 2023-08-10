Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!

Esenyurt'ta M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı.

DHA'nın haberine göre M.B.'nin pompalı tüfekle saldırısı çevredeki bir kişi tarafından ilk anından itibaren cep telefonuyla görüntülendi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.