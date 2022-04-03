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Haberler Gündem Şehit Abdullah Kürşat Kupşen, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Abdullah Kürşat Kupşen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi memleketi İzmir'de düzenlenen askeri törenle, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Abdullah Kürşat Kupşen, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Abdullah Kürşat Kupşen, son yolculuğuna uğurlandı
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DHA

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'ta Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, baba ocağı İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, geçen 31 Mart'ta, arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, dün Kupşen'in cansız bedenine ulaştı.

Acı haber şehit Kupşen'in İzmir'deki baba ocağına tez ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüdüğü öğrenilen şehit Asteğmen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Asteğmen Kupşen için bugün öğlen, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Necla Kupşen, babası Fikret Kupşen ve ikiz kardeşi Serhat Kupşen ile diğer yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.

Şehidin babası Fikret Kupşen ile kardeş Serhat Kupşen, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehidin bazı akrabaları tabutuna sarılıp, fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü.

Öğlen kılınan cenaze namazı sonrasında, şehidin cenazesi tören mangası tarafından omuzlanarak, askeri bando eşliğinde, önce top arabasına ardından da cenaze aracına taşındı.

Şehit Kupşen'in cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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