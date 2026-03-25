        Haberler Gündem Güvenlik Şehit askerler için Iğdır'da uğurlama töreni

        Şehit askerler için Iğdır'da uğurlama töreni

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ve Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Şehit askerler için uğurlama töreni

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’in (26) cenazesi Konya'ya, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın cenazesi de Hatay'a gönderildi.

        Kaza, dün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) şehit olurken, yaralı 4 asker ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın cenazesi, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda dün akşam düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

        ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ SELMAN AKARSEL İÇİN TÖREN

        Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de sabah saatlerinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5’inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticileri katıldı.

        Şehit askerin öz geçmişinin okunduğu törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Zahit Demirel, dua etti. Şehit askerin cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi

        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi