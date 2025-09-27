Samsun'da şehit babasına ait araç kundaklandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi
Samsun'da şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yandı.
AA'nın haberine göre, Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.