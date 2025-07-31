Anma programında konuşan Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, "Şehitlerimiz bu güzel vatanın bize nişanesi. Onları her daim şükranla ve minnetle yad edeceğiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizler şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin iyi günlerinde, kötü günlerinde her zaman yanındayız. Devlet şehitlerini unutmaz. Biz de unutmayız. Tekrar mekanlarının cennet olmasını diliyorum" dedi. Belediye Başkanı Kasım Gültekin de şahitlere rahmet dileklerini iletti.