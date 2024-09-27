Şehit kokusu satışına ceza

"Şehit kokusundan hazırladık" ibaresiyle satışa sunulan ürünler hakkında inceleme başlatıldı. Reklam verene fiyat etikleti mevzuatı kapsamında 52 bin 800 lira para ceası uygulandı.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan “selamesans_selamcarsaf" isimli instagram hesabında yer alan “…şehit kokusundan hazırladık.” şeklindeki ifadeler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Reklam Kurulu, toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verdi.