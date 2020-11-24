Şehit öğretmenler unutulmuyor

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.
Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.
- Necmettin öğretmeni kaçırıp katlettiler
Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.
Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.
- Neşe öğretmen babası ile şehit düştü
Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor.
Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.
- Öğretmen çift şehit edildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.
Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.
- Tekin ailesi katledildi
Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.
İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.
- Eli kanlı teröristlerce aynı gün 6 öğretmen şehit edildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.
Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.
- Şehit öğretmenler
Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle:
|11.05.1917-Irak
|Abdülkerim USTA
|31.10.1917-Filistin
|Mahmut KARABEKİROĞULLARI
|20.09.1918-Filistin
|Süleyman öğretmen
|23.12.1930-Menemen
|Mustafa Fehmi KUBİLAY
|26.06.1979-Gaziantep
|Mehmet SAYGIGÜDER
|14.01.1980-İstanbul
|Recep ÇAKIR
|7.04.1980-Ağrı
|Nevzat DEMİRCİ
|28.05.1980-Batman
|Fevzi ATEŞ
|2.06.1980-İstanbul
|Ali İNCEKARA
|5.07.1980-Adana
|Ergün EROL GÜRSESOĞLU
|15.05.1987-Mazgirt
|İsa KARAASLAN
|21.05.1987-Diyarbakır
|Asım ÖZDEN
|25.05.1987-Mardin
|Aydın ACUN
|4.11.1987-Diyarbakır
|Tahir CİVİL
|12.11.1987-Şırnak
|Şenol AKAR
|11.01.1988-Mardin
|Adem AKDENİZ
|12.03.1988-Batman
|Hüseyin AYDEMİR
|25.03.1988-Mardin
|Muhammed YILDIZ
|12.04.1988-Tunceli
|Lokman ÇEKER
|15.04.1988-Tunceli
|Ali BOŞGELMEZ
|23.04.1988-Tunceli
|Mustafa ÇAĞLAR
|5.11.1988-Mardin
|Mithat EREN
|5.11.1988-Mardin
|Nuri ÖZTÜRK
|4.12.1988-Batman
|Sezgin YOLCU
|6.09.1989-Siirt
|Mehmet KAPUSUZ
|6.09.1989-Siirt
|Çevik Ersin TEMEL
|6.09.1989-Siirt
|Durmuş GÜÇLÜ
|17.10.1989-Mardin
|Fasih SÖĞÜT
|28.03.1990-Kahramanmaraş
|Hanifi ÇAKALLIOĞLU
|14.04.1990-Elazığ
|Ahmet BEKAR
|14.04.1990-Elazığ
|İzzet YÜKSEL
|19.09.1990-Kars
|Ali KARAOĞLAN
|7.11.1990-G.antep
|Mehmet GEZER
|20.10.1991-Mardin
|Abdulkadir UĞURLU
|17.11.1991-Tunceli
|Esma KARADOĞAN
|6.01.1992-Mardin
|İbrahim KIZMAZ
|19.03.1992-Mardin
|Orhan GÖK
|23.03.1992-Diyarbakır
|Mehmet GEREN
|29.04.1992-Iğdır
|Şevki AKGÜN
|4.05.1992-Erzurum
|İlyas ACAR
|20.05.1992-Diyarbakır
|Orhan KORKMAZ
|5.06.1992-Mardin
|Seydo AYDOĞAN
|13.08.1992-Diyarbakır
|Elif LİVAN
|23.08.1992-Diyarbakır
|Ramazan ERGİ
|29.08.1992-Adana
|Abdurrahman TANER
|16.09.1992-Diyarbakır
|Engin EKER
|6.10.1992-Mardin
|Abdulvahap YERSİZ
|11.11.1992-Diyarbakır
|Emin AYDIN
|11.11.1992-Diyarbakır
|Vural AKDENİZ
|22.11.1992-Diyarbakır
|M.Mehdi ŞANLI
|6.12.1992-Diyarbakır
|Mehmet Emin ÖZDEN
|6.12.1992-Diyarbakır
|Ahmet KOPARAN
|3.01.1993-Bitlis
|Halis ŞİŞMAN
|13.01.1993-Diyarbakır
|Zübeyr AKKOÇ
|13.01.1993-Diyarbakır
|Ramazan Aydın BİLGE
|18.02.1993-Mardin
|Ertuğrul ALPTEKİN
|22.02.1993-Siirt
|İsmail ÇELİK
|19.04.1993-Diyarbakır
|Alihan HAN
|24.05.1993-Bingöl
|Abdullah KARA
|24.05.1993-Bingöl
|Mehmet BİROL
|24.05.1993-Elazığ
|Birol İrfan AŞKAR
|10.06.1993-Batman
|Ali Rıza PEKGÖZ
|11.06.1993-Diyarbakır
|Nuriye AK
|21.06.1993-Tunceli
|Nevzat AKDEMİR
|23.06.1993-Tunceli
|Hamza ÇETİN
|23.06.1993-Tunceli
|Erkan AYDIN
|24.06.1993-Bingöl
|Selahattın AYSAN
|5.08.1993-Diyarbakır
|M.Mecit YALÇIN
|7.09.1993-Diyarbakır
|Osman ÇİÇEK
|16.09.1993-Tunceli
|Ayhan KURAL
|21.09.1993-Diyarbakır
|Ali Şahap SALIK
|29.09.1993-Şanlıurfa
|Gürez ŞİMŞEK
|29.09.1993-Şanlıurfa
|Zeki ŞENOĞLU
|6.10.1993-Tunceli
|Nurgül (KALE) ALADAĞ
|6.10.1993-Tunceli
|Bayram ALADAĞ
|7.10.1993-Tunceli
|Taşkın SENGER
|7.10.1993-Tunceli
|Orhan BAKIŞ
|7.10.1993-Tunceli
|Fevzi KATAR
|7.10.1993-Tunceli
|Ünal ATLI
|22.10.1993-Diyarbakır
|Ethem YAŞAR
|22.10.1993-Diyarbakır
|A.Nurettin SOYER
|22.10.1993-Diyarbakır
|Ali YILDIRIM
|22.10.1993-Diyarbakır
|Hüseyin YAVUZ
|24.10.1993-Diyarbakır
|Zeki SAVRUK
|25.10.1993-Van
|Mehmet İZDAL
|25.10.1993-Bitlis
|Abdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK
|25.10.1993-Bitlis
|Ergin KOMUT
|25.10.1993-Diyarbakır
|Fatih TEKİN
|25.10.1993-Diyarbakır
|Mehmet FİDAN
|25.10.1993-Bitlis
|Yasemin TEKİN
|25.10.1993-Diyarbakır
|Sezgin KEÇECİ
|25.10.1993-Bitlis
|Bayram TEKİN
|26.10.1993-Diyarbakır
|Ayşe KONAKÇI
|26.10.1993-Diyarbakır
|Numan KONAKÇI
|26.10.1993-Diyarbakır
|Neşe ALTEN
|16.11.1993-Diyarbakır
|Kemal SERT
|21.11.1993-Tunceli
|Zafer ÖZDENİZ
|21.11.1993-Tunceli
|Halil KANDEMİR
|29.12.1993-Diyarbakır
|Mehmet DAYAN
|1.01.1994-Elazığ
|Nahit ERGENE
|22.02.1994-Şırnak
|Mustafa BOZ
|1.03.1994-Diyarbakır
|Hasan AKAN
|7.04.1994-Diyarbakır
|M.Ali DURAK
|20.04.1994-Tunceli
|Metin GENÇDAL
|29.04.1994-Diyarbakır
|Recep OYUR
|29.04.1994-Batman
|Erkan ÖZCAN
|17.05.1994-Batman
|Sıtkı ABDİOĞLU
|3.06.1994-Diyarbakır
|Kemal GÖÇER
|5.06.1994-Diyarbakır
|M.Nuri DEMİRALP
|11.09.1994-Tunceli
|Rüstem ŞEN
|11.09.1994-Tunceli
|Metin KAYNAR
|11.09.1994-Tunceli
|Ali İhsan ÇETİNKAYA
|11.09.1994-Tunceli
|Mustafa KARINCA
|11.09.1994-Tunceli
|Buminhan TEMİZKAN
|11.09.1994-Tunceli
|Vedat İNAN
|15.09.1994-Diyarbakır
|M.Şirin GÖKDERE
|17.09.1994-Tunceli
|Atilla AYDOĞDU
|23.09.1994-Batman
|Adnan TUNCA
|23.09.1994-Batman
|Mustafa GÜMÜŞ
|28.09.1994-Ağrı
|Sait KORKMAZ
|8.10.1994-Van
|Hayati KAPUKAYA
|11.10.1994-Erzurum
|Ersoy YORULMAZ
|11.10.1994-Erzurum
|Ragip KÖSE
|11.10.1994-Erzurum
|Nurullah SARAÇ
|11.10.1994-Erzurum
|Ali BULUT
|5.11.1994-Mardin
|Erol ERCAN
|5.11.1994-Mardin
|Ali YILDIZ
|5.11.1994-Mardin
|Mehmet Zeki ÖDÜK
|5.11.1994-Mardin
|Mahmut ÇATALKAYA
|25.05.1995-Batman
|Şeyho KURTULMUŞ
|26.09.1995-Diyarbakır
|Necati ÇİÇEK
|2.10.1995-Şırnak
|Hamza Halit SÜLÜN
|12.10.1995-Sivas
|Hüseyin KOCABAŞ
|30.10.1995-Mardin
|Gürkan ARITÜRK
|30.10.1995-Mardin
|Ökkeş KAYA
|22.04.1996-Kahramanmaraş
|Hacı Ömer SERİN
|22.04.1996-Kahramanmaraş
|Nurettin ASLAN
|22.04.1996-Kahramanmaraş
|Aydın YILMAZ
|23.04.1996-Kahramanmaraş
|Nurettin ARSLAN
|22.06.1996-Diyarbakır
|Aynur SARI
|1.10.1996-Diyarbakır
|Nesrin ÜNÜGÜR
|1.10.1996-Diyarbakır
|Cuma İBİŞ
|1.10.1996-Diyarbakır
|Mustafa Saadettin KÜÇÜK
|1.10.1996-Diyarbakır
|Uğur GÖREN
|12.02.1997-Batman
|Bülent AY
|1.09.1997-Diyarbakır
|Lütfi ÖLMEZ
|9.10.1997-Mersin
|Mustafa ÖZKAN
|15.07.1998-Hakkari
|Erhan ÇAKMAK
|4.09.2011-Tunceli
|Dilay KERMAN
|16.07.2016-Ankara
|Yusuf ELİTAŞ
|9.06.2017-Batman
|Şenay Aybüke YALÇIN
|12.07.2017-Tunceli
|Necmettin YILMAZ
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