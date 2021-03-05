Şehitlerimiz için Ankara'da devlet töreni 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye'nin yüreğini yakan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için görev yaptıkları Elazığ'da düzenlenen törenin ardından, Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde de devlet töreni gerçekleştiriliyor.

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DEVLETİN ZİRVESİ CENAZEDE

Şehit olan askerlerimiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderleri de iştirak ediyor.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN KAZA

Bingöl'den, Bitlis´in Tatvan ilçesine gitmek için dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

Bunun üzerine İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı.

ASKERİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarla Tatvan'a 10 kilometre mesafedeki Çekmece köyü yakınlarında helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi.

İLK TÖREN ELAZIĞ'DA GERÇEKLEŞTİ

Yapılan çalışmaların ardından şehitlerimiz naaşları, bu sabah saatlerinde Elazığ'a, Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Şehitlerimiz için Elazığ Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

SİLAH ARKADAŞLARI OMUZLADI



AA'da yer alan habere göre ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

BAKAN AKAR TÖRENE KATILDI

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun" dedi.

AKAR: "SİLAHLI KUVVETLER'E BÜYÜK HİZMETLER ETTİ"

Elazığ'da düzenlenen uğurlama törenine katılan Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, kazada şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Bakan Akar, Şehit Korgeneral Erbaş'ı sevilen, sayılan ve Silahlı Kuvvetler'e büyük hizmetler eden arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Korgeneral Osman Erbaş, sevilen, sayılan ve Silahlı Kuvvetler'e büyük hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Dün maalesef elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Elazığlı hemşerilerimizin çok desteği oldu. Yaralıların durumları iyi, kontrol altında" diye konuştu.

ŞEHİT KORGENERALİN ABLASI:

"VATAN SAĞ OLSUN"



Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı. Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

ANKARA'DA DEVLET TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından şehitlerimiz askeri uçakla Ankara'ya uğurlandı. 11 şehidimizin, Başkent'te yapılacak olan devlet töreninin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.

YÜREKLERİMİZİ YAKAN ŞEHİTLERİMİZ

Türkiye'yi yasa boğan kazada, helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy),Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin),Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (Kars),Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra),Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat),Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale),Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of),Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar),Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar),Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.