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Şehitlere son görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katıldı. Erdoğan, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz bizim için yolculuktaydı. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları yolculukta bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler" dedi

CANLI | Şehitlere son görev! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimiz bizim için yolculuktaydı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun.

Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları yolculukta bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar bizim için yolculuktaydılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bize de İnşallah bu makamı nasip eder. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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